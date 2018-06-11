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На презентации E3 2018 Microsoft показали из 50 игр 18 эксклюзивных

Сегодня, 12:57

Любителей новинок поставили перед сложным выбором. На показе новинок игровой индустрии компании соревновались в звании самой прогрессивной компании разработчиков. От Microsoft в мир пришли около 50 игр, а уникальность 18 уже подтвердили эксперты и игроманы.

На презентации E3 2018 Microsoft показали из 50 игр 18 эксклюзивных. Об этом рассказали специалисты, которые проанализировали новинки. Популярными стали Cyberpunk 2077, Fallout 76, From Software.

Последователи смогли воссоздать уникальный контект, снабдили новинки реалистичной графикой и выпустили трейлеры к каждому эпизоду презентации. Более того, Фил Спенсер подтвердил слухи о разработке новой игровой консоли от компании Microsoft.

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