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Cyberpunk 2077: Разработчики «Ведьмака» представили новую игру

Сегодня, 12:18

В основе проекта лежит настольная игра Майка Пондсмита и его несколько книг, рассказывающих о вымышленном мире будущего. Ожидается, что новинка будет иметь многопользовательский режим, а игроки смогут создавать своих героев.

На презентации Microsoft E3 разработчики «Ведьмака» студия CD Projekt Red представила новую игру Cyberpunk 2077. Трейлер уже появился в Сети. Дата выхода новинки пока что неизвестна, кроме того, разработчики решили особо не показывать геймплей игры, оставив некоторую загадку.

                                         

В данный момент известно, что Cyberpunk 2077 может появиться в доступе не раньше июня 2019 года, хотя создатели сами некоторое время назад заявляли, что она выйдет до 2021 года. Не исключается, что дальнейшие даты релиза сместятся ещё не один раз.

Cyberpunk 2077 была анонсирована ещё в 2012 году. В основе лежит настольная игра Майка Пондсмита Cyberpunk 2020, а также его книги. Считается, что в новинке будет многопользовательский режим и возможность создавать собственных персонажей.

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