EA показала новый трейлер экшена Anthem

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Выход игры ожидается в начале 2019 года на РС и других консолях. Во время конференции ЕЗ 2018 создатели игры Anthem показали трейлер и геймплей.

По задумке создателей игры, игроки могут ждать потрясающий игровой мир, который оставили Боги, из-за чего интерфейс будет постоянно меняться. При этом, создатели надеются, что игра произведет настоящий фурор среди геймеров, так как к игре постоянно будут выходить разные обновления, подразумевающие новинки оружия, внешнего вида персонажей и разных игровых точек.

Главным героем ожидаемой игры станет Джавелин, который одет в специальный костюм. Всего их будет четыре, и отличаться они будут по внешним характеристикам и оружию. Что касается денег, то на них можно будет купить только предметы обихода или оружие, но не игровые улучшения.

Экшн Anthem появится на РС, PS4 и Xbox One 22 февраля следующего года.