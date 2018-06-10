Сегодня, 14:50

Как и ожидалось, традиционный форум разработчиков компьютерных игр от Electronic Arts, стала трендом нынешнего сезона. Особый интерес экспертов и фанатов, вызвала пятая часть «Поля битвы», посвященная деятельности союзных войск в 1943 году.

На Е3 2018 в трейлере Battlefield V были показаны все «изюминки» новой главы истории Второй Мировой войны, какой видят ее молодые разработчики игры. В этом плане все ожидаемо, некие европейские страны начинают понимать, что настал момент нужно бороться против своего ситуативного партнера, гитлеровской Германии. Главные фишки пятой части состоят в разнообразии средств поражения и обороны.

Кроме того, введена сугубо личная история одного из персонажей, а именно норвежской девушки. Насколько эта смелая задумка станет популярной, покажет будущее. Кстати, не столь уж и далекое. Новая часть станет доступна пользователям уже с середины октября текущего года. Напомним, за десятилетие с начало выпуска игры Battlefield, в боях поучаствовало не менее 50 миллионов геймров.