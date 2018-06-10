VistaNews.ru


EA представили новую игру Unravel Two

Сегодня, 07:51

Теперь проходить испытания смогут одновременно сразу два игрока, что позволит наслаждаться ожидаемой игрой с друзьями.

Компания EA на своей конференции EA Play-2018 представила новую игру Unravel Two, которая стала продолжением достаточно успешной первой части. В Сеть уже попал трейлер новинки.

Стоит отметить, что в Unravel Two проходить испытания смогут сразу два пользователя одновременно. Также благодаря новым функциям игроки будут управлять персонажем по очереди в одиночку. Это нужно, чтобы решить различные головоломки. Стоит отметить, что в Unravel Two пользователи смогут выбрать из сразу двух персонажей, кем они будут играть.

                                               

Новинка официально вышла вчера, 9 июня, для консолей и персональных компьютеров. В Electronic Arts пообещали новые приключения, которые должны стать интересней. Стоит отметить, что во второй части Unravel Two все головоломки будут намного интересней, креативней и сложней.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Automaton создала игру в стиле PUBG сразу для 400 человек

Глава Ubisoft: Консоли вымрут через поколение, их заменят стриминговые сервисы

Fortnite анонсирует бои между 5 командами

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем