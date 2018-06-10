EA представили новую игру Unravel Two

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Теперь проходить испытания смогут одновременно сразу два игрока, что позволит наслаждаться ожидаемой игрой с друзьями.

Компания EA на своей конференции EA Play-2018 представила новую игру Unravel Two, которая стала продолжением достаточно успешной первой части. В Сеть уже попал трейлер новинки.

Стоит отметить, что в Unravel Two проходить испытания смогут сразу два пользователя одновременно. Также благодаря новым функциям игроки будут управлять персонажем по очереди в одиночку. Это нужно, чтобы решить различные головоломки. Стоит отметить, что в Unravel Two пользователи смогут выбрать из сразу двух персонажей, кем они будут играть.

Новинка официально вышла вчера, 9 июня, для консолей и персональных компьютеров. В Electronic Arts пообещали новые приключения, которые должны стать интересней. Стоит отметить, что во второй части Unravel Two все головоломки будут намного интересней, креативней и сложней.