VistaNews.ru


Выход игры Twin Mirror ожидается в следующем году

Сегодня, 21:32

Сразу вслед за только что вышедшим Vampyr, компания Dontnod презентовала новую игру Twin Mirror. В этом проекте традиционно сделан акцент на сюжет. Игрокам предлагают провести расследование убийства, в котором виновным может оказаться главный герой.

О Twin Mirror мало что пока известно. Главный герой игры Twin Mirror - 33-летний Сэм. В его жизни наступила «черная полоса». Он болезненно переживает расставание со своей девушкой, а тут еще надо ехать в родной город Бассвуд, чтобы принять участие в похоронах лучшего друга.

Сэм погружается в глубокую депрессию и практически лишается рассудка. Проснувшись в отеле, в собственной окровавленной рубашке, главный герой принимает решение выяснить, что с ним случилось – он абсолютно не помнит, где был прошлой ночью и что делал. Выход Twin Mirror ожидается в следующем году. Она будет доступна на ПК, PS4 и Xbox One.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Шотландии создали самый крепкий в мире джин

Разработчики Mafia III работали над игрой про русского еврея

Путешественник во времени показал фото из 5000 года

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все чаще...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого будущего. У...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты.

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся доказательством...

Ирландцу удалось запечатлеть лох-несское чудовище

Оуэн О’Фадаган утверждает, что ему, фанату Несси, несказанно повезло, так как у него есть...

Рекомендуем