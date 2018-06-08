Выход игры Twin Mirror ожидается в следующем году

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Сразу вслед за только что вышедшим Vampyr, компания Dontnod презентовала новую игру Twin Mirror. В этом проекте традиционно сделан акцент на сюжет. Игрокам предлагают провести расследование убийства, в котором виновным может оказаться главный герой.

О Twin Mirror мало что пока известно. Главный герой игры Twin Mirror - 33-летний Сэм. В его жизни наступила «черная полоса». Он болезненно переживает расставание со своей девушкой, а тут еще надо ехать в родной город Бассвуд, чтобы принять участие в похоронах лучшего друга.

Сэм погружается в глубокую депрессию и практически лишается рассудка. Проснувшись в отеле, в собственной окровавленной рубашке, главный герой принимает решение выяснить, что с ним случилось – он абсолютно не помнит, где был прошлой ночью и что делал. Выход Twin Mirror ожидается в следующем году. Она будет доступна на ПК, PS4 и Xbox One.