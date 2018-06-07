Глава Ubisoft: Консоли вымрут через поколение, их заменят стриминговые сервисы

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Благодаря этому игрокам больше не понадобится оборудование. Люди смогут наслаждаться видеоиграми на любом мобильном устройстве или телевизоре. Все вычислительные мощности будут удалённы.

Глава Ubisoft Ив Гиймо в своём недавнем интервью изданию Variety заявил, что консоли вымрут уже через одно поколение. Есть шанс, что вскоре люди будут видеть всё меньше и меньше подобного оборудования. Их заменят стриминговые сервисы. Они станут удобными и доступными, поэтому необходимость в игровом оборудовании будет отпадать.

Одной из фишек системы стриминга станет возможность транслировать ААА-игры на много экранов сразу. Это ускорит всю индустрию. Разработчики, по словам Ив Гиймо, должны активно работать над доступностью, чтобы игру можно было открыть на любом устройстве. Если же играть можно будет через телефон или просто телевизор без консоли, то это будет огромный рост.

Однако производители консолей, конечно же, с таким заявлением не согласны. Хотя в Microsoft заявили, что пользователи должны иметь возможность играть на любом устройстве.

Стоит понимать, что здесь дело только во времени. Сервисы по стримингу уже есть, но эта сфера ещё не развита. Пользователям же дешевле покупать подписку, нежели консоль и компьютер за тысячи долларов, поэтому успех их гарантирован.