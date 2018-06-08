В Steam появится игра Agony без цензуры

Сегодня, 04:30

Компания Valve на деле решила доказать, что не намерена вмешиваться в политику разработчиков и модерировать контент.

В сервисе цифровой дистрибуции Steam уже в скором времени появится игра Agony без цензуры. Проект даже получил собственное название. Версия, где не будут вырезаны сцены насилия, пошлые персонажи, звуки и сцены, станет именоваться Agony Unrated. Релиз отредактированной игры состоялся лишь недавно. Когда в доступе появится полная версия, не известно. Ожидается, что новинка появится в Steam через три месяца. При этом издатель уже заявил, что Agony Unrated смогут получить с 99-процентной скидкой обладатели оригинальной версии.

Ранее мы писали, что в Steam появилась жестокая игра для массовых убийств в школах. Благотворительный фонд Infer Trust направил в компанию Valve запрос с просьбой удалить данный контент, однако там отказались идти на уступки, заявив, что будут придерживаться исключительно новых правил модерирования, согласно которым, удалению подлежат лишь материалы, открыто нарушающие закон либо являющиеся продуктом неприкрытого троллинга.