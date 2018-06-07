Релиз игры Crackdown 3 вновь перенесён

Сегодня, 11:17

Новинку начали разрабатывать ещё в 2014 году, показав её тогда на выставке E3. Теперь же экшн станет доступен для владельцев PC и Xbox One только в следующем году.

Сразу несколько авторитетных тематических информагентств сообщили, ссылаясь на разработчиков игры Crackdown 3, что релиз был снова перенесён. Примечательно, что видеоигру анонсировали ещё на E3 2014. На протяжении четырёх лет разработчики сталкивались с различными проблемами. За это время Crackdown 3 иногда показывали на всяких мероприятиях.

Сейчас же стало известно, что корпорация Microsoft решила дать разработчикам Crackdown 3 ещё немного времени, чтобы исправить недочёты. В компании же пока ничего не прокомментировали.

Возможно, что на грядущем E3-2018 «микромягкие» сообщат новую информацию. Кстати, Microsoft проведёт свою презентацию 10 июня в 23:00 по московскому времени.