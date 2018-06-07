Sony показала новую «космическую» версию тетриса

Сегодня, 09:51

Называться новинка будет Tetris Effect. Её создавали разработчики Rez. Игра будет очень необычной вариацией известного всем продукта, которая ещё к тому же поддерживает VR.

Первым из обещанных Sony анонсом перед выставкой E3 оказался трейлер, на котором компания показала новую «космическую» версию всеми любимого тетриса. Интересно, что название продукта Tetris Effect, то есть «Эффект Тетриса», отсылает пользователей именно в эффект времяпровождения за игрой. Многие знают, что после этого в реальной жизни повсюду кажутся различные «строительные» блоки. В это время мозг людей начинает доставать знакомые фигуры и устанавливать в нужном порядке.

В основе новинки лежит конечно же обычный тетрис, но как пообещали разработчики, Tetris Effect будет звучать и выглядеть совершенно иначе. Визуальное оформление новинки и звуки будут постоянно меняться, в зависимости от действий игрока. Кроме того, поиграть в тетрис можно будет и с помощью очков виртуальной реальности.

Ожидается, что Tetris Effect появится в продажах уже осенью текущего года для PlayStation 4, однако демоверсия игры появится гораздо раньше.