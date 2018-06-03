Проиграл спор: Геймер в прямом эфире залпом выпил бутылку табаско

Сегодня, 06:15

Зрители назвали его настоящим мужчиной, так как это стерпит не каждый. Дело в самоуверенности геймера, ведь спор касался новой игры Fallout 76 от американской компании Bethesda.

Виртуальный мир замер в ожидании официальной презентации новой игры Fallout 76 от Bethesda и каждый игрок посчитал своим долгом высказать предположения касательно сюжета игры. Один смельчак заявил, что новая версия будет схожа с предыдущими Fallout 3 и Fallout 4. Если геймер будет не прав, то готов в прямом эфире залпом выпить бутылку табаско.

Презентация Fallout 76 показала, что мужчина оказался не прав, в итоге он действительно выпил соус, который считается одним из самых острых в мире. Отмечается, что он продемонстрировал закрытую бутылку табаско, дабы подчеркнуть серьезность своих слов.