В Сеть попал трейлер ожидаемой видеоигры Vampyr

Сегодня, 12:30

Игрокам придётся выбрать между тем, чтобы стать злодеем и убивать обычных людей, или же полностью отказаться от крови.

Недавно в Сеть попал релизный трейлер видеоигры Vampyr от компании Dontnod. В данный момент известно, что она официально выйдет 5 июня. Игра будет доступна как для PC, так и для консолей Xbox One и Sony PlayStation 4.

Стоит отметить, что в ожидаемой игре Vampyr действия происходят в 1918 году в Лондоне. Главного героя доктора Джонотана Рида превращают в вампира. По сюжету, столица Великобритании того времени населена различными фантастическими существами.

Джонотану Риду придётся выбирать между тем, чтобы полностью отказаться от крови или же начать совершать нападения на обычных людей.