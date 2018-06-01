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Опубликован трейлер боевика Anthem

Вчера, 22:18

В ролике можно увидеть, как четверо главных героев изучают непонятные руины и осознают в один момент, что они там не одни.

Через восемь дней состоится официальная пресс-конференция студии Electronic Arts, в процессе которой разработчик презентует полноформатный трейлер многопользовательского боевика Anthem. Игровой проект создан для платформ PlayStation4, Xbox One и PC. Выход Anthem на рынок ожидается не ранее следующего года.

Кроме главного тизера с подробностями об игре, на конференции авторы продемонстрируют ряд изображений игрового процесса боевика, обратив внимание зрителей на сражения - ключевые эпизоды Anthem.

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