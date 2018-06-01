В CS:GO провели турнир на раздевание среди молодежи

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Рекламщики знаменитой немецкой фирмы по производству нижнего белья решили провести необычный кибер турнир. В рамках игры Counter-Strike: Global Offensive участники должны были раздеваться.

Кибер спорт приобретает все большую популярность, теперь на него внимание обратили даже производители нижнего белья. Так, руководство одной из популярных немецких фирм по производству такой продукции решило устроить необычные соревнования в сети и таким образом прорекламировать свое нижнее белье.

Для этого была выбрана популярная игра Counter-Strike: Global Offensive. Организаторы такого необычного турнира создали две команды, в одну из которых вошли четыре девушки, а в другую четыре парня. Согласно установленным правилам, после каждого раунда члены проигравшей команды снимали с себя по одному элементу одежды. После окончания турнира победу одержали юноши.

Такое соревнование вызвало ажиотаж среди поклонников данной игры. Специалисты сообщили, что таким образом Counter-Strike: Global Offensive получила еще более мощную популяризацию, а немецкий бренд нижнего белья стал гораздо популярнее среди молодых покупателей и смог увеличить уровни продаж в несколько раз.