Sega представила аркаду Team Sonik Racing

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В мультиплеерном и одиночном режимах появится ряд видов игр. Транспортные средства геймеров получат возможность тюнинга как внешнего, так и внутреннего.

«Поклонники Соника, заводите двигатели! Представляем вам игру Team Sonic Racing» - гласит анонс игрового проекта от студии Sega. Еще до официального анонса маркет Walmart рассекретил новинку, обнародовав страницу с описанием версии для Nintendo Switch, где имеется и описание продукта, и стоимость, и дизайн упаковки. После этого Sega объявила о выходе игры о Сонике, прензентовав премьерный трейлер, из которого стало известно, что аркадная игра выйдет также и на платформы Xbox One, PlayStation4 и PC.

Разработчики заявили, что Team Sonic Racing сочетает в себе лучшие моменты аркад и быстрых зрелищных гонок. Игроки могут контролировать гоночный стиль, выбирая полюбившегося персонажа и разблокируя настройки для последующих побед.