Создателю игры про Сирию запретили въезд в Великобританию

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Абдулле Караму, который создал игру про бегство из Сирии в 2014 году, Великобритания запретила въезд на свою территорию.

Мужчине отказали в визе прямо перед поездкой на конференцию Casual Connect Europe, которая состоялась в Лондоне. Игра под названием Path Out была номинирована на премию. На данный момент создатель проживает в Австрии, на территории которой ему дали статус беженца. Когда программист узнал, что его игра номинирована на премию в Лондоне, он сразу же собрался в Великобританию. Однако 23 мая Абдулле отказали в получении визы. Основной причиной стал недостаточный доход программиста. Посольство высказало свою неуверенность в том, что Абдулла покинет страну. Мужчина рассказал, что причины отказа вообще ничем не обоснованы, так как посольство потребовало такие документы, которые не были указаны в списке обязательных. Также Абдулла рассказал, что ему приписали двух несуществующих детей и неверно написали адрес его электронной почты. Караму не удалось поприсутствовать на награждении собственной игры из-за страха Великобритании, что он останется жить в этой стране навсегда.