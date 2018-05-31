EA: в Battlefield V на момент выхода будет только две фракции

Сегодня, 16:08

Разработчики подтвердили в своем аккаунте Twitter, что на момент релиза в игре будут присутствовать только войска Германии и Великобритании, но все изменится с новой системой ивентов.

Electronic Arts анонсировала выход новой части культового шутера Battlefield на 19 октября. Игра сразу выйдет на PS4, Xbox One и PC. И хотя основная часть информации выйдет летом в ходе выставки E3, авторы понемногу открывают завесу тайны в социальных сетях.

Подтвердился тот факт, что во время релиза в сюжете игры будут участвовать всего две фракции, но разработчики также пообещали внести детали и разнообразие благодаря системе «Сезоны войны» (Tides of War). Первое мероприятие «Падение Европы» пройдет уже в ноябре.

Помимо этого, ожидаются определенные ограничения в модернизации персонажа, связанные с делением на фракции. Так, например, нельзя будет использовать экипировку противника.

Напомним также, что 30 мая стало известно, что для запуска и успешной игры в Battlefield V игрокам понадобится компьютер с мощными техническими характеристиками.