Bethesda представила официальный тизер Fallout 76

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Компания опубликовала первый ролик на своём YouTube-канале, показывая фанатам постапокалиптической серии игр новую графику, движок и некоторые особенности.

Дело в том, что фанаты уже давно очень хотели, чтобы разработчики из компании Bethesda показали хоть что-нибудь о Fallout 76. Стоит отметить, что убежище 76 упоминалось ранее в других версиях игры, то есть это некая пасхалка. По сюжету оно является одним из 17 экспериментальных убежищ. Считается, что оно будет работать по планам, которые есть в материалах «Волт-Тек». Убежище 76 откроется автоматически через 20 лет, а его жителей отправят в опасный внешний мир для исследований и экспериментов.

Получается, что пользователей ждёт увлекательная сюжетная линия о людях, которые через 20 лет после катастрофы вышли в Пустошь.

В сообщении к игре указывается, что все желающие могут узнать о Fallout 76 на грядущем мероприятии E3 в Лос-Анджелесе, которое проведут уже 10 июня в 18:30 по тихоокеанскому времени.

Чтобы понимать, насколько сильно фанаты серии игр ждут выхода Fallout 76, стоит отметить, что перед выпуском тизера Bethesda запустила стрим на Twitch. Он продлился около суток. Дело в том, что стрим был пустой, то есть на нём ничего не было. Однако трансляцию смотрели больше двух миллионов человек.