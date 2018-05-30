Новые Pokémon Let’s Go: В Сеть попал трейлер игр по мотивам вселенной

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Разработчики анонсировали выход нескольких игры. Одной из фишек станет совместная игра с другом на одном экране.

Недавно в Сеть попал трейлер игр по мотивам вселенной Pokémon Let’s Go. Компания-разработчик сообщает, что новые игры будут заниматься Pokémon Let’s Go: Pikachu и Eevee для консоли Nintendo Switch.

Сюжет прост: игроки будут путешествовать по виртуальному миру и находить в нём покемонов. Структура обеих игр одинаковая. Различие состоит в том, что в начале пути пользователь встретит или самого Пикачу, или же Иви. Всё зависит только от версии игры. Одной из фишек станет то, что игроки смогут наслаждаться продуктом вместе со своим другом на одном экране Nintendo Switch.

Обе игры Pokémon: Let’s Go Pikachu и Pokémon: Let’s Go Eevee появятся в продаже уже 16 ноября текущего года.