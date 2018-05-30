Над S.T.A.L.K.E.R. 2 работают опытные разработчики

Сегодня, 05:45

Анонс продолжения, состоявшийся 16 мая, стал личной инициативой главы GSC Game World Сергея Григоровича.

По его словам, над S.T.A.L.K.E.R. 2 трудится опытная команда. Он намерен повысить информационную шумиху перед показом E3 2018, где он хочет найти издателя для шутера.

"Уверен, что анонс уже на носу, потому что E3 находится в ожидании. И правильным будет начать торги чем раньше, тем лучше", - объясняет Сергей Галёнкин.

Стоит отметить, что у работающей над проектом команды есть за плечами несколько шутеров. И они являются более серьёзными разработчиками, чем те, кто работали над третьими "Казаками", как сразу могли предположить многие геймеры. На данный момент разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 находятся на начальном уровне, сейчас работники заканчивают работу над другим проектом и готовят дизайнерский документ для "Сталкера".