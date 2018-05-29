Авторы PUBG подали в суд на разработчиков Fortnite из-за сходства игр

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PUBG работает на основе системы Epic Games, стрелялка пользуется движком Unreal Engine 4. Отсюда обе компании связаны больше, чем просто двумя схожестями.

Авторы PUBG заявили в суд на создателей Fortnite по причине "похожести" игр. Игровой разработчик уверен, что в данном случае нарушены его авторские права. Предполагается, что Epic Games сплагиатила несколько элементов геймплея. Судебный иск предъявили зимой текущего года. Стоит заметить, что это не первый конфликт сторон.

Осенью прошлого года, когда Fortnite стал доступным, Bluehole заявила о сходстве двух проектов. Fortnite это известный шутер в стиле "Королевской битвы". Разработку проекта на себя взяла польская компания People Can Fly. Игра появилась в раннем доступе в июле прошлого года.

Стоит отметить, что уже к февралю Fortnite установил рекорд по числу онлайн-игроков, тогда в него одновременно играли 3,5 миллиона человек.