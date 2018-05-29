Защиту PlayStation 4 снова взломали

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Spectre сделал геймерам очередной подарок. Прошивка для взлома PlayStation 4 есть в открытом доступе. В Intel приступили к перестройке своих чипов для защиты их от атак Spectre, Meltdown и Variant 4.

Хакер под псевдонимом Spectre открыл доступ к исходному коду программы взлома PlayStation 4 с прошивкой версии 5.05. Об этом стало известно из его сообщения в Twitter.

Теперь все желающие могут не только получить доступ к файловой системе консоли, но и запускать на ней сторонние приложения, вроде эмуляторов консолей прошлого поколения, а также обходить антипиратскую защиту некоторых игр. Взломать систему удалось из-за уязвимости ядра системы, которую обнаружил хакер Qwertyoruiopz. Разработчики сообщили, что уже приняли во внимание эту проблему и начали работать над ней.

Напомним, что в январе этого года уже сообщалось об успешном взломе PS4 с прошивкой версии 4.05, что позволило запустить игру P.T, которая была удалена из магазина Sony.

По словам исполнительного вице-президента и генерального менеджера группы Intel Product Assurance and Security Лесли Калбертсон, в Intel уже приступили к перестройке своих чипов, что даст возможность защитить их от атак Spectre, Meltdown и Variant 4. Однако некоторые эксперты считают, что механизмы Intel не смогут защитить от четвёртого варианта уязвимости Spectre, но снизят производительность системы на 2-8% при активации.