В Новосибирске в ТЦ «Сан Сити» сотни геймеров играют на деньги в CS и DOTA2

Сегодня, 16:06

80 000 рублей организаторы обещают победителю чемпионата..

В ТЦ «Сан Сити» в Новосибирске сегодня небывалый ажиотаж. Здесь проходит киберспортивный фестиваль «AORUS League», участие в котором принимают сотни геймеров со всей Сибири. Игроки соревнуются в навыках игры в таких проектах, как FIFA, командную DOTA2 и Counter-Strike: Global Offensive. Очевидцы сообщают, что здесь уже собрались более 300 человек, среди которых не только геймеры, но и болельщики, которые внимательно следят за ходом состязаний. Также в «Сан Сити» можно заметить множество косплееров, которые воплощают образы популярных персонажей из компьютерных игр. В целом в торговом центре царит атмосфера праздника, ведь на кону главный приз чемпионата – 80 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что геймеры получат Sony PlayStation 5 почти по себестоимости, но с сюрпризом. Японская компания намерена подсадить игроков на платную подписку. Также на днях стала известна приблизительная дата релиза новой консоли. Разработки утверждают, что премьера состоится не ранее, чем через три года.