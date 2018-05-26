Создатели игры The Wolf Among Us перенесли второй сезон на 2019 год

Изначально новинку хотели представить во второй половине текущего года. Однако разработчики хотят улучшить качество продукта и создать что-то новое.
Создатели игры The Wolf Among Us компания Telltale Games перенесли второй сезон приключенческого детектива на 2019 год, хотя игру хотели представить уже в 2018 году.
Как отмечают разработчики, они хотят поэкспериментировать с повествованием в игре. Установленное дополнительное время поможет проработать качество The Wolf Among Us и создать что-то новое, что стало бы особенным.
Кроме того, в структуре Telltale Games произошли пару изменений. Сейчас в компании новое руководство, которое занимается масштабными простановками.
В 2018 году Telltale выпустит только финальную версию культовой игры - The Walking Dead.