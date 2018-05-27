В Overwatch мог появиться русский медведь

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Помимо Зари в игру планировали ввести ещё одного персонажа родом из России.

В рамках празднования второго дня рождения Overwatch разработчики из Blizzard решили рассказать поклонникам об истории становления популярной игры. В частности, помощник режиссёра Аарон Келлер и ведущий дизайнер героев Джефф Гудмен поведали, что на этапе создания персонажей рассматривалось 50 различных вариантов героев, которые могли появиться в финальной версии Overwatch. В итоге их число сократили менее, чем до 30. В число тех, кто не прошёл «кастинг», вошёл и русский медведь. Он должен был составить компанию воительнице из России по имени Заря. В планах разработчиков было усадить девушку верхом на хищника, который в случае необходимости мог становиться самостоятельной боевой единицей и вести стрельбу из двух автоматов. В итоге от этой задумки было решено отказаться, однако некоторые сотрудники Blizzard по-прежнему полны решимости ввести мишку в игру.

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