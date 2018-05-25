Sony: PlayStation 5 выйдет через три года

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В компании заявили, что взгляды на разработку новых девайсов изменились.

Глава подразделения PlayStation корпорации Sony Цуёси Кодэра заявил, что следующее поколение игровых консолей выйдет через три года. По его словам, разработчики потратят это время на, чтобы «сгруппироваться» и получить задел для преимущества в будущем. Как правило, Sony выпускает приставки раз в 6–7 лет. PlayStation 4 вышла в свет в 2013 году. С тех пор в продажу поступило порядка 79 млн таких приставок. Сейчас корпорация занимается переориентацией своей деятельности, концентрируясь на поддержке игровых сервисов, в том числе PlayStation Plus, на которую подписаны 34 миллиона геймеров, а также разработке мобильных девайсов, которые позволят играть в игры за пределами дома. Кодэра сообщил, что привычные понятия о сроке службы консолей Sony уже в прошлом, отметив, что в компании взяли за основу новые ориентиры с учётом новых веяний в игровой индустрии.

Ранее стало известно, что корпорация Sony может выпустить PlayStation 5 в продажу почти по себестоимости, однако за этот бонус игроки дорого заплатят. Разработчики хотят привязать устройства к фирменным сервисам, доступным только по платной подписке.