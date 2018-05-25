Apple не добавит в App Store программу для запуска на смартфоне игр со Steam

Сегодня, 12:09

Между компаниями произошёл конфликт интересов, виной которого стала прибыль. Руководство торговой площадки для игр заявило, что причина в политике «яблочной» компании. Дело в том, что она запрещает публиковать в фирменном магазине приложений программы, в которых можно производить покупки на внешних ресурсах.

В Valve недавно рассказали, почему Apple никогда не добавит в фирменный магазин приложений программу для запуска на смартфоне игр со Steam. Называется она Steam Link. 7 мая «яблочная» компания разрешила Valve опубликовать новое приложение, но потом последовал категорический запрет.

В Valve отметили, что 9 мая планировался анонс Steam Link для iOS, но 8 мая утром Apple решила отменить своё разрешение, заявив о конфликте в интересах. Примечательно, что проверяющая приложения команда этих деталей в Steam Link не заметила.

В итоге Valve подали апелляцию, объяснив, что новая программа работает, как удалённый компьютер, который подключили к сети. Похожие сервисы в App Store уже давно присутствуют. Однако Apple запретила публиковать Steam Link.

В Valve всё же постарались объяснить причину. Дело в том, что Apple не разрешает распространять через свой магазин приложений программы, через которые можно покупать продукцию на внешних сайтах. В Steam Link можно покупать игры обходя App Store, что считается встроенной покупкой. Получается, что «яблочники» попросту не получают деньги за это, а в Valve прибылью конечно же не хотят делиться.

Возможно в будущем два гиганта техномира всё же договорятся, но сейчас Steam Link доступен только для Android.