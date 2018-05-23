В Steam появилась жестокая игра для массовых убийств в школах США

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Американский благотворительный фонд Infer Trust призвал компанию Valve, управляющую магазином онлайн-игр Steam, не пускать в продажу «школьный симулятор», предлагающий геймерам убивать максимально возможное количество гражданских лиц.

Жестокая игра для массовых убийств в школах разработана независимым программистом, ранее оскандалившимся продажами игр с активами. Поигравшие в «школьный симулятор» геймеры называют резонансную игру весьма впечатляющей и реалистичной. Автор виртуального развлечения анонсировал появление в нем детей. К слову, пока что игрокам предложили убивать исключительно учителей.

«Пожалуйста, не относитесь к этому серьезно. Это всего лишь симулятор и ничего более», - призывает к пониманию разработчик.

В Steam появилась жестокая игра, потрясшая представителей благотворительного фонда Infer Trust. Особенно возмутительной она выглядит на фоне 22 убийств в школах США, произошедших с начала 2018 года, считают противники «школьного симулятора». Многие геймеры жаловались на модераторов Steam, удаливших игры с обнаженной натурой, однако эти же сетевые надзорщики позволили симулятору массовых убийств школьников и учителей остаться в интернет-магазине.