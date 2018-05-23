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Авторы студии FromSoftware совместно с разработчиками из компании Bandai Namco, буквально за два дня до официального выхода игры, заинтриговали геймеров начальными кадрами релиза очередной версии ролевого экшена. Пользователи PS4 Pro и Xbox One X, а также последних вариантов PlayStation 4, Xbox One, оценили материал по достоинству.

Во вторник вышел премьерный трейлер Dark Souls Remastered, игры, которая уже стала приобретать признаки культовой. При этом особо отмечается, что обновления в новой части превзошли все ранее представленные улучшения. Разработчики подчеркивают, что всегда прислушиваются к мнению фанатов.

Теперь объединение группировок геймеров увеличивается до шести человек, если будет приобретен Засушенный палец у Нежити-торговца. Кроме того, вновь восстанавливаются парольные призывы, но лекарственные снадобья теряют свои свойства в чужом мире. Разве что, отобрать у фантомов их заветные фляги с эстусом. Также будет модернизирован функциональный режим и размер интерфейса.