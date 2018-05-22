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В планах шведских разработчиков поучаствовать в разработке Wolfenstein 2: The New Colossus и Bulletstorm. После успешной апробации продуктов Wolfenstein, Аркейд Берг, Эрик Глоерсен, Тор Фрик и Джонатан Хекли решились воплотить давнее желание.

Для этого создатели Wolfenstein основали новую студию Neon Giant. Примечательно, что главным и первым вызовом для разработчиков станет разработка оригинального IP. Neon Giant уже назвали неофициальной командой профессионалов.

По словам конкурентов, рывок в создании новой студии станет началом перспективного развития каждого из соучастников проекта. Эксперты предсказывают Neon Giant блестящее будущее и спрос на рынке игровой индустрии в Швеции.