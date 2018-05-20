Креветки и наркотики угрожают главному конкуренту биткоина

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Сеть второй по популярности в мире криптовалюты Ethereum пополнилась двумя новыми играми, создающими дополнительную нагрузку и раздражающими пользователей.

Сейчас Ethereum предлагает майнерам отвлечься от добычи криптовалют производством наркотиков или креветок в двух незамысловатых играх – Ether Cartel и Ether Shrimp Farm. Первым подобным приложением стало Cryptokitties, занявшее за неделю после запуска 11% транзакций. Пользователи не пожалели на криптокотят $3 млн.

Интерес к виртуальным пушистикам начал угасать, однако главному конкуренту биткоина теперь угрожают креветки и наркотики. Фатальность Ether Cartel и Ether Shrimp Farm для сети Ethereum пока что и близко не сравнится с коллапсом Cryptokitties, однако многих пользователей уже сейчас сильно раздражают незамысловатые игры.

Кто забыл, Ethereum продолжает соревноваться с биткоином за звание самой популярной в мире криптовалюты. Сейчас ее капитализация составляет $70,7 млрд.