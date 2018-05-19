«Для жен игроков»: Танки в World of Tanks Blitz стали розовыми

Популярная в России игра получила неожиданное обновление. Странный камуфляж необычного цвета будет доступен до выхода версии 4.10. Игроки неоднозначно восприняли обновление, а вот их вторым половинкам новинка понравилась.
Танки в World of Tanks Blitz стали розовыми. Это произошло по инициативе разработчиков, которые решили своеобразно отметить 18 мая – день розовой пантеры.
В Сети игроки обсудили обновление камуфляжа. Некоторым понравился дизайн, однако нашлись и те, кому такая интерпретация идеи разработчиков не приглянулась.
«Скорее всего эта обнова для жен игроков, моя в восторге от этой идеи», - сообщил один из пользователей Сети.
«Нужно открывать женскую версию танков для девушек, чтобы время не тратили зря, будем опытом делится», - предложил парень.