«Для жен игроков»: Танки в World of Tanks Blitz стали розовыми

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Популярная в России игра получила неожиданное обновление. Странный камуфляж необычного цвета будет доступен до выхода версии 4.10. Игроки неоднозначно восприняли обновление, а вот их вторым половинкам новинка понравилась.

Танки в World of Tanks Blitz стали розовыми. Это произошло по инициативе разработчиков, которые решили своеобразно отметить 18 мая – день розовой пантеры.

«Это праздник, который позволяет нам официально каждый год сложить все стереотипы и серость будней в коробку для переезда и спрятать её в самом дальнем углу шкафа», - говорится в официальном сообщении.

В Сети игроки обсудили обновление камуфляжа. Некоторым понравился дизайн, однако нашлись и те, кому такая интерпретация идеи разработчиков не приглянулась.