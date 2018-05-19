Эксперт рассказал, как в РФ пользователям PlayStation Network обойти блокировку

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Подробные шаги предоставил один из участников форума Stratege. Эксперт предложил игрокам, которые больше не имеют доступа к сервису, подключаться к его DNS. Последний, в свою очередь, будет отправлять данные на незаблокированные сервера.

В инструкции о том, как в России пользователям PlayStation Network обойти блокировку указывается, что для начала нужно зайти в «Настройки» консоли Sony PlayStation. Затем необходимо зайти в «Сеть», а там выбрать пункт «Установить соединение с Интернетом». После этого пользователь должен выбрать удобный для себя способ соединения, то есть между беспроводным или же по кабелю, здесь никакой разницы нет.

Затем заблокированному юзеру нужно зайти в «Способ подключения»- «IP адрес»-«Автоматически», DHCP при этом «Не указывать». После этого DNS нужно настроить «Вручную». Показатели таковы: основной – 109.195.115.56, а дополнительный не менять. Значение MTU установить «Автоматически», а прокси-сервера «Не использовать».

После этих всех манипуляций у пользователей из РФ появится доступ к синхронизации трофеев, начнут отображаться друзья, а также доступ к серверам некоторых видеоигр. Некоторые игроки уже попробовали этот способ, заявив, что он и вправду работает.

Проблемы с доступом к PlayStation Network начались после попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram в РФ. После игры в «кошки мышки» были заблокированы миллионы IP-адресов. Мессенджер так и остался работать, а вот сотни компаний и сервисов сильно пострадали.