Слухи: разработчики Dark Souls покажут на E3 новую игру

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В 2017 году на TGA студия From Software показала тизер своей будущей игры. Ничего конкретного пока о ней нет, но появилась инсайд-информация о проекте.

From Software известна большинству игроков такими играми, как Dark Souls и Bloodborne. Оба проекта отличаются по сеттингу, но имеют схожий хардкорный геймплей, где абсолютно каждый противник представляет реальную угрозу игроку.

Недавно на геймерском форуме ResetEra пользователь под ником Omnipotent сообщил, что игровой процесс нового тайтла Shadows Die Twice не будет иметь ничего общего с Dark Souls. По его словам, геймплей будет полностью отличаться от прошлых работ From Software, но уникальный почерк компании никуда не денется.

В 30-секундном тизере показано странное устройство, покрытое кровью и соединенное с большой и малой берцовой костью правой ноги.

Первый подробности о Shadows Die Twice осветят уже на E3 2018. Стоит отметить, что игра выйдет на всех платформах. Ходят слухи, что новый проект - это Bloodborne 2. Геймеры провели исследование, в ходе которого нашли много "отсылок" к первой части.