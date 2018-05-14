«Взорвет жанр экшн»: Авторы Bayonetta выпустят новую игру

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Создатели Bayonetta заявили о создании третьей версии игры. Подчеркивается, что новая версия взорвет жанр экшн.

Известно, что после крупной ссоры с Microsoft и закрытия Scalebound создатели Platinum Games на довольно длительное время исчезли из общества. Поклонники уже начали волноваться, когда создатели заявили о планах на новую версию игры Bayonetta 3. Все это время, пока авторы не появлялись на публике, они использовали для создания нового шедевра. Пока что достоверной информации о новой игре мало. Известно лишь, что пока проект только начался и создатели не спешат делиться его подробностями. Даже некоторые сотрудники Platinum Games не знают об игре.

Подчеркивается, что игры будут достаточно бюджетные, чтобы их мог позволить любой желающий. Первая версия Bayonetta вышла в 2009 году, позже она вошла в ТОП-10 лучших игр.