Никола LeBronDota Попович вошел в состав EPG по Dota 2

Сегодня, 16:08

Организация по киберспорту Elements Pro Gaming уже окончательно утвердила состав команды, в которую вошел Никола LeBronDota Попович. В прошлом году организация распустила состав из-за плохих результатов команды.

В состав новой команды вошли Душко Boranija Борянисевич, Никола LeBronDota Попович, Урос Swiftending Галич, Дамир Mitch Скаричич и Дино dnz Савьюк. Об этом сообщили организаторы мероприятия в соцсети Twitter.

2 ноября прошлого года организация распустила команду из-за того, что игроки показали очень плохие результаты в игре. В этом сезоне новая команда не сможет принять участие ни в каких соревнованиях, кроме The International 2018, так как регистрация на все конкурсы уже завершена. Заявки на The International 2018 начнут принимать с 14 июня.

Новая команда EPG по Dota 2: Душко Boranija Борянисевич, Никола LeBronDota Попович, Урос Swiftending Галич, Дамир Mitch Скаричич, Дино dnz Савьюк.