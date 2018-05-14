В Сеть попал первый трейлер новой ожидаемой игры Rage 2

Сегодня, 11:07

Всю неделю компания-разработчик Bethesda выкладывала в своих социальных сетях тизеры, подтверждая слухи о скором анонсе новинки.

На прошедшей неделе на официальном аккаунте компании Bethesda в Twitter появился тизер того, что в скором времени произойдёт официальный анонс Rage 2. Однако часть людей решила, что всё же речь идёт о другой видеоигре, к примеру, о Starfield.

Если же раньше многие сомневались в выходе именно новой ожидаемой игры Rage 2, то сейчас в Сеть попал первый короткий трейлер, который все доводы скептиков рушит. В сообщениях в социальных сетях указывается, что новинку анонсируют уже сегодня, но ближе к вечеру.

То, что первый трейлер попал в Сеть ещё до анонса, – самая настоящая утечка. Именно поэтому Bethesda удаляет видео новой игры Rage 2 со всех ресурсов, где только у неё есть влияние.

Сейчас же миллионы фанатов ожидают, будут ли ещё какие-либо подробности об ожидаемом сиквеле, кроме самого трейлера.