Серверы игры Deformers закроют уже в августе

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Информацию об этом рассказали разработчики из студии Ready At Dawn. Экшн от создателей The Order: 1886 прекратит своё существование буквально через пару месяцев.

На официальном сайте игры Deformers опубликовано сообщение, что уже сейчас компания-разработчик прекратила разработку всех версий игры. Из-за это остановлена продажа физических и цифровых товаров, а также товаров внутри самой игры. Сами же серверы Deformers закроют уже 9 августа текущего года.

Кроме того, начиная с этого момента все товары в игре, которые раньше продавали за деньги, речь идёт о форме и стиле персонажей, они стали для всех игроков бесплатными. Эти вещи разблокируются сами незадолго до закрытия игры. В будущем пользователи смогут пользоваться ими во время игры в Deformers в офлайн режиме.

Создатели объяснили своё решение закрыть игру уже в августе тем, так как Deformers была не выгодной в плане финансов. Такой необходимый шаг позволит разработчикам пустить деньги на другие проекты и продолжить давать пользователям возможность наслаждаться другими захватывающими игры.