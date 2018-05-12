Фанаты Pokemon Go помогут создавать 3D-карты

Сегодня, 05:30

Создатели мобильной игры Pokemon Go обратились к активным геймерам с необычной просьбой. Фанатам ловли монстров предложили помогать в создании 3D-карт в любой стране и локации.

Несмотря на то, что безумие, охватившее весь мир в связи с выходом Pokemon Go, уже год, как резко пошло на спад. Множество пользователей продолжают бегать по улицам и ловить покемонов. В связи с этим компания Niantic решила использовать любителей игрушки для практической и серьезной деятельности. Игроков попросили использовать камеры для сканирования ландшафтов и отдельных объектов. По мнению авторов проекта это значительно упростит и детализирует создание трехмерных карт планеты. В сообщении говорится, что это поможет развитию бизнеса. Правда, какого именно, не уточнялось. Еще на заре покемономании некоторые эксперты утверждали, что в разработке игры принимали участие структуры близкие к разведывательным подразделениям. Никто эту версию не подтвердил, но и не опроверг.