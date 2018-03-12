Valve ввела платную подписку Dota 2 Plus

Вчера, 23:19

Платная подписка появилась в игре Dota 2 от производителя Valve. За определенную плату геймеры могут пользоваться дополнительными возможностями в проекте.

В Dota 2 сегодня появилась платная подписка. Заплатив 240 рублей, любой пользователь сможет приобрести версию Plus и являться обладателем новых возможностей. Как предполагается, такой ход студии станет заменой «боевыми пропускам».

Как сообщается, оформившие подписку на Dota Plus получат предметы косметики в обмен на прохождение ежедневных миссий. Модераторы сервиса будут следить за успехами геймера и одаривать его геройскими знаменами. Герои смогут использовать колесо чата с готовыми фразами и проходить испытания с увеличивающейся сложностью. Также сервис в Dota 2 поможет выбрать билд, выгодные предметы и демонстрировать расширенную статистику.