Microsoft подарит геймерам золотой банан на 18 карат

Сегодня, 21:08

Корпорация Microsoft 19 марта запускает конкурс среди геймеров, главным призом в котором станет золотой банан на 18 карат. Его стоимость составляет 100 тысяч долларов.

Конкурс посвящён новому проекту Sea of Thieves. Игра представляет собой уникальный квест, в котором будут сражаться онлайн множество команд из 4 человек. Помимо режима онлайн, некоторые подсказки разработчики спрячут и в реальном мире. Они будут находиться в Лондоне, Париже, Сиднее и Берлине. Общее количество призовых бананов 4. Их стоимость оценили в 100 тысяч долларов.

Игра Sea of Thieves официально выходит 20 марта и будет доступна на платформах Xbox One и PC.