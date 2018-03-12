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В Dota 2 временно отключили поиск игры

Сегодня, 18:48

Почитатели игры Dota 2 не смогут продолжить свое развлечение в настоящее время. Причиной такого препятствия стало временное отключение поиска матчей в буквально любом из режимов. Программисты проводят ряд профилактических работ.

Поклонники Dota 2 временно вынуждены отдохнуть от своих виртуальных хобби в связи с необходимостью проведения на сервере специальных профилактических работ. Пользователи заметили, что с сегодняшнего дня просмотр поиска матчей в любом режиме недоступен для игроков. По словам представителей производителя, такие проблемы в Dota 2 будут недолгими. Буквально еще некоторое время специалистам понадобится, чтобы все окончательно настроить.

После этого геймеры смогут с новыми силами приступить к сражениям. Что конкретно из технических процедур будет выполнено, разработчиками пока не сообщается. Некоторые пользователи поделились мнением со своими единомышленниками по соцсети о том, что возможно могут появиться какие-то новые опции, но пока ничего толком не ясно.


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