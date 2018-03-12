Правильному обращению с динозаврами научили в Jurassic World Alive

Сегодня, 10:35

Разработчики Jurassic World Alive рассказали о правилах обращения с динозаврами. Новая игра студии Ludia создана с использованием технологии по моделированию дополнительной реальности.

Инженеры-разработчики студии Ludia создали игру Jurassic World Alive, в которой предлагается искать динозавров и собирать фрагменты их ДНК. Для создания нового игрового продукта была использована технология, которая помогает моделировать дополнительную реальность не выходя из дома.

Разработчики сообщают, что теперь пользователь существенно сможет сэкономить время, которое он будет затрачивать на поиски древних рептилий. Для этого им необходимо воспользоваться БПЛА. Более продвинутые игроки получат возможность реализовать собранные материалы. В игре появится специальный режим PvP, который даст возможность поклонникам данного развлечения устраивать масштабные бои со своими соперниками.

Разработчики пока не сообщают, когда новая игра появится на рынке, ее цена тоже пока неизвестна. В компании рассказали, что сейчас проходят окончательные ее испытания.