Графика Asphalt 9: Legends приводит в восторг игроков

Вчера, 23:31

В феврале вышла новая игра Asphalt 9: Legends, которая, без сомнений, станет самой лучшей в своем классе. Как известно, гонки нравятся большинству игроков. Тем более, в новой версии усовершенствовалась графика.

Данное приложение доступно лишь в одном регионе – в Филиппинах, но журналисты смогли ее протестировать.

Игра Asphalt 9: Legends стала на порядок выше своей предшественницы Asphalt 8, которая вышла пять лет назад. Графику симулятора дополнили реальными детализированными моделями автомобилей. На данный момент автопарк составляет около 50 машин, и в будущем его планируют увеличить.

В игре доступно 60 сезонов и все геймеры, безусловно, в восторге от новой графики. Чтобы облегчить задачу новичкам, разработчики добавили функцию под названием Touch Drive. Она помогает сосредоточиться на гонке, а не на управлении автомобилем.

Asphalt 9: Legends для iPhone выйдет уже в конце марта.