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Neverwinter порадует геймеров улучшенным изданием Nights Enhanced Edition

Вчера, 18:59

Студия Neverwinter провела прямую трансляцию для журналистов, интересующихся мироv игр. Представители компании анонсировали скорый выход улучшенного издания Nights Enhanced Edition.

Данное событие cостоится 27 марта.

Neverwinter Nights является классической ролевой игрой. Она стала доступна геймерам уже в 2002 году. В то же время россияне смогли начать играть в неё лишь в 2007 году.

С тех пор разработчики внесли в игру ряд улучшений. Все они найдут отображение в новой версии Enhanced Edition.

Уже известно о том, что новая вариация позволит гибкое адаптирование к экрану, а картинка игры получит усовершенствованные эффекты. Помимо того, геймеры получат возможность накопления своих достижений и применения их для пользовательских модификаций.

Стоимость новой версии составит порядка 20 долларов. Как сообщают специалисты рынка компьютерных игр, у разработчиков Enhanced Edition нет намерения о выпуске игры в ранний доступ.

Помимо того сообщается, что работа над обновлением пока не завершена.


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