Nintendo сделала анонс выхода нового шутера Splatoon 2: Octo Exspansion

Вчера, 18:40

Компания Nintendo сделала анонс о расширении своего популярного шутера Splatoon, названного: Octo Exspansion. Оно станет доступным геймерам лишь после оплаты.

Известно, что в новой версии игры будет произведена дополнительная одиночная кампания агента, а также станут известными тайны, которыми располагают некоторые из персонажей этой игры.

В новой платной вариации станет возможным поиграть за агента 008. Это следует из трейлера, уже доступного в Сети.

Согласно новой версии, главная героиня проснулась на платформе одной из станций. При этом она совершенно утратила память. Дальнейший сюжет станет развиваться именно вокруг этого, но всё окажется не случайным.

Агенту 008 предстоит выполнение множества заданий, в ходе которых ей понадобится проявление всех талантов. Дополнительный интерес для геймеров, которые захотят приобрести Splatoon 2: Octo Exspansion, представляет то, что они смогут получить дополнительную информацию о главных персонажах игры. Это может полностью перевернуть их отношение к ним.

Когда геймер сможет вывести агента 008 на поверхность, могут состояться многопользовательские сражения.

Выход нового приложения запланирован на лето этого года. Его стоимость будет составлять в РФ 1399 рублей. Покупатель может получить бонус в качестве дополнительного снаряжения для своего инклинга.