Inside и Limbo показали концепт-арт нового проекта

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В соцсетях Limbo и Inside раскрыли нюансы нового проекта. Разработчики показали концепт-арт на выставке GDF 2018. В качестве предложения: творческие соискатели могут посетить стенд №135 в Южном Холле.

Авторы Inside и Limbo решили оповестить своих поклонников о новинках. На выставке GDC 2018 в Сан-Франциско состоялась презентация нового концепт-арта совместного проекта. Желающих прикоснуться к разработке и увидеть суть приглашают на мероприятие в Южный Холл. Inside и Limbo находятся под №135. Мероприятие пройдёт на следующей неделе с 12 по 16 марта.

Информация о новинке появилась в Сети еще в январе 2018 года. Playdead сообщала о работе Арнта Йенсена над новинкой. Некоторые пользователи предположили, что на этот раз сеттинг может кардинально измениться и действие игры перенесется в космос или на другую планету.