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Сотрудничество Google и Nintendo позволит перенести Марио в Google Maps

Сегодня, 06:45

В часть празднования 10 марта Дня Марио компании Google и Nintendo представили совместный проект интеграции карты Супер Марио из аркадной серии Mario Kart в Google Maps. Пользователи сервиса получили возможность, работая с картами, почувствовать себя персонажем популярной игры.

Как сообщили в Google, активировать специальную версию можно после установки последнего обновления приложения. Запустив Google Maps, пользователь должен будет нажать на вопросительный знак в нижнем правом углу экрана, где он сможет включить режим Марио. Его активация привнесёт в работу сервиса множество тематических новшеств, как то изображение автомобиля знаменитого персонажа на карте или появление анимационных элементов из игры. Разработчики призывают поспешить с установкой апдейта, поскольку специальный режим будет работать только неделю.

Ранее в Nintendo анонсировали выход фильма про братьев Марио. О дате премьеры пока ничего не говорится.


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