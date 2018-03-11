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Sony перенесла выход игры Days Gone на 2019 год

Сегодня, 03:30

Ещё больше 9 месяцев осталось до конца текущего года, но в компании Sony уверены, что выпустить ожидаемый зомби-экшн Days Gone они не успеют. Поэтому разработчики перенесли дату выхода игры на 2019 год.

Официальный представитель компании Sony в своём недавнем интервью заявил, что слухи о возможном переносе даты выхода видеоигры Days Gone на 2019 год действительно подтверждается. Точную информацию насчёт дат сообщат немного позже. При этом представитель не уточнил причину такого большого переноса.

                                     

Игра Days Gone была анонсирована ещё на E3 в 2016 году. В тот раз в компании решили показать геймплей и рассказали о самом сюжете. Разработкой зомби-экшна занимается студия Bend, которая принадлежит Sony. Именно она создала игру Uncharted: Golden Abyss для PS Vita и серию Syphon Filter.

Из всех эксклюзивных игр для PS4 дата релиза есть только у God of War и Detroit: Become Human. Они выйдут 20 апреля и 25 мая соответственно.


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