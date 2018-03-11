Игра FIFA 2018 стала в феврале лидером по продажам в PlayStation Store

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В феврале в продажах на PlayStation Store появилось несколько игр крупного формата. Однако, ни одна из них не смогла сравниться по своей популярности с FIFA 2018.

В январе у этой игры было третье место. Однако, в феврале она круто «рванула» по своей популярности среди геймеров. FIFA 2018 потеснила с первого места Monster Hunter: World, чья позиция ранее считалась непоколебимой.

Бронза по итогам продаж февраля у забавного файтинга Gang Beasts. Он поднялся на одно место. На четвёртой позиции, ожидаемо, оказалась GTA V. Эта игра не является новой. Ей уже несколько лет, но на протяжении всего этого периода она ни разу не выпадала по популярности из двадцатки.

В то же время несколько из новых крупных игр туда не попали. Их место заняли, в основном, старые проекты. Не исключено, что их популярности способствовали крупные скидки при продажах.